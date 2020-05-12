Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину
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Как отмечается, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в ведомстве.
Пожар в коттеджном посёлке Красногорская Усадьба произошёл в ночь на понедельник, 11 мая. Расследование взято на особый контроль.