Расследование гибели 9 человек в Красногорске взято на особый контроль

Прокуратура Московской области установила особый контроль за расследованием обстоятельств гибели девяти человек в подмосковном Красногорске.

«Прокуратура Московской области установила особый контроль и осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, возбуждённого ГСУ СК России по Московской области по ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту смерти девяти человек в результате пожара в пансионате для пожилых людей в городском округе Красногорск», — приводит РИА Новости слова представителя прокуратуры.

В ночь с 10 на 11 мая произошло возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом».

Погибли девять человек, ещё девять были госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, организатор частного хосписа задержан.

Прокуратура начала проверку после пожара.