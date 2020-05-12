Голикова рассказала об исследованиях врачей на иммунитет к COVID-19

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые исследования врачей на иммунитет к COVID-19 выявили, что 21% от обследованных медиков уже переболели.
Голикова рассказала об исследованиях врачей на иммунитет к COVID-19
  • РИА Новости

«Первые исследования, которые провёл Роспотребнадзор, такой первой волны, выявили, что количество заболевших медиков от общего количества исследуемых в группе составляло, по-моему, 21%. И они имели, насколько я понимаю, устойчивые титры, то есть это свидетельствовало о том, что они переболели», — заявила Голикова.

Она отметила, что «они переболели не только находясь в очаге заболевания, но ещё до очага, то есть живя просто в социуме, находясь в обычной среде».

Ранее биолог рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить