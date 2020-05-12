Голикова рассказала об исследованиях врачей на иммунитет к COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые исследования врачей на иммунитет к COVID-19 выявили, что 21% от обследованных медиков уже переболели.

«Первые исследования, которые провёл Роспотребнадзор, такой первой волны, выявили, что количество заболевших медиков от общего количества исследуемых в группе составляло, по-моему, 21%. И они имели, насколько я понимаю, устойчивые титры, то есть это свидетельствовало о том, что они переболели», — заявила Голикова.

Она отметила, что «они переболели не только находясь в очаге заболевания, но ещё до очага, то есть живя просто в социуме, находясь в обычной среде».

Ранее биолог рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.