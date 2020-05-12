Голикова рассказала об исследованиях врачей на иммунитет к COVID-19
- РИА Новости
«Первые исследования, которые провёл Роспотребнадзор, такой первой волны, выявили, что количество заболевших медиков от общего количества исследуемых в группе составляло, по-моему, 21%. И они имели, насколько я понимаю, устойчивые титры, то есть это свидетельствовало о том, что они переболели», — заявила Голикова.
Она отметила, что «они переболели не только находясь в очаге заболевания, но ещё до очага, то есть живя просто в социуме, находясь в обычной среде».
Ранее биолог рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу.