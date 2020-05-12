Биолог рассказала о формировании иммунитета от коронавируса
- Reuters
«У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу (таких пациентов около семи — восьми процентов)», — цитирует РИА Новости Баранову.
Она уточнила, что в случае, когда болезнь помогают победить интерфероны, которые вырабатываются в ответ на вирус, антитела не возникают.
«Учёные выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19», — добавила эксперт.
Ранее стало известно, что необходимый иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может не выработаться при тяжёлом или лёгком течении заболевания.