Биолог рассказала о формировании иммунитета от коронавируса

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Только у семи — восьми процентов переболевших коронавирусом формируется сильный и продолжительный иммунитет, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
Биолог рассказала о формировании иммунитета от коронавируса
  • Reuters

«У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу (таких пациентов около семи — восьми процентов)», — цитирует РИА Новости Баранову.

Она уточнила, что в случае, когда болезнь помогают победить интерфероны, которые вырабатываются в ответ на вирус, антитела не возникают.

«Учёные выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19», — добавила эксперт.

Ранее стало известно, что необходимый иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может не выработаться при тяжёлом или лёгком течении заболевания.

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