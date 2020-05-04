В МГМУ Сеченова назвали условие для стойкого иммунитета к коронавирусу
По его словам, при лёгком течении заболевания, в организме человека не успевает выработаться необходимое количество вируса для выработки антител.
«В его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнёсся к инфекции серьёзно и выработал на неё антитела», — сказал профессор в интервью «Российской газете».
В то же время очень тяжёлое протекание инфекции также не позволяет организму сформировать антитела из-за недостатка белков.
«При крайне тяжёлом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего», — отметил Ершов.
По его мнению, максимальный иммунитет может выработаться при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов.
Профессор также предположил, что иммунитет к COVID-19 с учётом его схожести с вирусом SARS, возможно, будет сохраняться в течение двух лет.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране зарегистрированы две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции.
Специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.