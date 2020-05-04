В МГМУ Сеченова назвали условие для стойкого иммунитета к коронавирусу

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Должный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может не выработаться при тяжёлом или лёгком течении заболевания, заявил доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов.

По его словам, при лёгком течении заболевания, в организме человека не успевает выработаться необходимое количество вируса для выработки антител.

«В его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнёсся к инфекции серьёзно и выработал на неё антитела», — сказал профессор в интервью «Российской газете».

В то же время очень тяжёлое протекание инфекции также не позволяет организму сформировать антитела из-за недостатка белков.

«При крайне тяжёлом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего», — отметил Ершов.

По его мнению, максимальный иммунитет может выработаться при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов.

Профессор также предположил, что иммунитет к COVID-19 с учётом его схожести с вирусом SARS, возможно, будет сохраняться в течение двух лет.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране зарегистрированы две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

Специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.

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