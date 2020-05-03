Минздрав заявил о регистрации тестов для определения иммунитета к COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в стране зарегистрированы две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав заявил о регистрации тестов для определения иммунитета к COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодня две тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации, которые позволяют определить, есть у человека собственный иммунитет к коронавирусу или нет. То есть, сталкивался он с этой инфекцией или пока ещё не приобрел собственный иммунитет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент соответствующие исследования проходят врачи.

Ранее Мурашко рассказал о нагрузке на систему здравоохранения, которую создаёт коронавирусная инфекция COVID-19.

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