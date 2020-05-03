Минздрав заявил о регистрации тестов для определения иммунитета к COVID-19
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- РИА Новости
«Сегодня две тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации, которые позволяют определить, есть у человека собственный иммунитет к коронавирусу или нет. То есть, сталкивался он с этой инфекцией или пока ещё не приобрел собственный иммунитет», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент соответствующие исследования проходят врачи.
Ранее Мурашко рассказал о нагрузке на систему здравоохранения, которую создаёт коронавирусная инфекция COVID-19.