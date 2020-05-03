Минздрав рассказал о нагрузке на здравоохранение из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о нагрузке на систему здравоохранения, которую создаёт коронавирусная инфекция COVID-19 в настоящий момент.

«Мы видим, что занятость коек сегодня составляет где-то порядка 40% в целом по стране», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что занятость коек неравномерная. В каких-то регионах, где больше подъём заболеваемости, занятость коек выше, а где-то она ниже.

«Но в целом ситуация по стране в среднем вот такая», — добавил он.

Ранее Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.