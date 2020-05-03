Минздрав рассказал о нагрузке на здравоохранение из-за коронавируса
- АГН «Москва»
«Мы видим, что занятость коек сегодня составляет где-то порядка 40% в целом по стране», — цитирует его РИА Новости.
При этом он отметил, что занятость коек неравномерная. В каких-то регионах, где больше подъём заболеваемости, занятость коек выше, а где-то она ниже.
«Но в целом ситуация по стране в среднем вот такая», — добавил он.
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