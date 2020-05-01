Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Короткая ссылка
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

Министр здравоохранения поздравил россиян с 1 мая и отметил, что, вопреки сложившимся в стране традициям празднования Дня труда, «в этом году столь любимый многими праздник проходит иначе из-за новой коронавирусной инфекции». 

«Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом, поэтому ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Мурашко призвал россиян остаться в майские праздники дома с семьёй, чтобы «упредить дальнейшее развитие эпидемии» и сберечь здоровье своих близких.

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется, а сама болезнь прогрессирует.

Президент России Владимир Путин объявил дни 6—8 мая в стране нерабочими и продлил период нерабочих дней до 11 мая с сохранением заработной платы.

Глава государства призвал россиян к предельной дисциплине в майские праздники, «чтобы волна эпидемии схлынула».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить