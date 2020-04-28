Глава Минздрава предостерёг россиян от поездок на майские праздники

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок на майские праздники к родственникам и друзьям.
Глава Минздрава предостерёг россиян от поездок на майские праздники
  • РИА Новости

«Хочу ещё раз, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким. Потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения», — сказал глава Минздрава на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса.

Он подчеркнул, что крайне важно уберечь близких, особенно лиц старшего возраста, от дополнительных рисков.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.

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