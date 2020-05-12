В Башкирии рассказали о новом инфекционном центре
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru.
Как напомнил Хабиров на совещании республиканского правительства, в настоящее время пациенты с COVID-19 распределены по 43 лечебным учреждениям.
«Это неправильно. Как только введём новую инфекционную больницу, по крайней мере из ближайших к Уфе муниципалитетов будем собирать сюда. Здесь лучше условия, лечение, техническое оснащение, методика», — заявил он.
После 20 мая должны начать заселять персонал в общежития, а в последнюю неделю месяца в больницу, как ожидается, поступят первые пациенты.
«Если опыт такого быстрого строительства будет успешным, то его надо перенимать и дальше строить», — добавил Хабиров.
Ранее портал Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае начал работу ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19.