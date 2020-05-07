В Ставропольском крае начал работу ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

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В Ставропольском крае начал работу ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Ставропольском крае начал работу ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Новое инфекционное отделение открылось в Минераловодской районной больнице в селе Побегайловка.

«Инфекционный госпиталь рассчитан на 60 пациентов, оснащён всем необходимым и уже принял первых больных. Отделение развёрнуто в двухэтажном отдельно стоящем здании участковой больницы. Здесь оборудованы реанимационные палаты и палаты для пациентов в состоянии средней степени тяжести. 40 коек оснащены кислородной подводкой», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что на данный момент в Тверской области развёрнуто 820 коек для пациентов с COVID-19. Всего планируется подготовить 1,5 тыс. мест, передаёт tverigrad.ru.

В регионе также создана госпитальная база для детей и беременных женщин.

Ранее в Нижегородской области рассказали о строительстве нового госпиталя.

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