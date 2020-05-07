В Нижегородской области рассказали о строительстве нового госпиталя
- РИА Новости
Об этом сообщает «Время Н».
По словам главы региона, новый корпус рассчитан на 200 коек, он будет обеспечен кислородом и необходимым медоборудованием.
Планируется, что строительные работы закончат через месяц, а в начале июня корпус уже будет введён в эксплуатацию.
«Затем предполагается реконструировать и другие корпуса лечебного учреждения. Ситуация с коронавирусом показала, как нужно развивать региональное здравоохранение. Врачей нужно обеспечить всем необходимым», — подчеркнул Глеб Никитин.
Он добавил, что в новый корпус можно будет также перенаправить пациентов из старых зданий.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке дополнительных мест для пациентов с COVID-19.