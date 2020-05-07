В Нижегородской области рассказали о строительстве нового госпиталя

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах по строительству нового госпиталя на территории больницы №23 в Автозаводском районе.

Об этом сообщает «Время Н».

По словам главы региона, новый корпус рассчитан на 200 коек, он будет обеспечен кислородом и необходимым медоборудованием.

Планируется, что строительные работы закончат через месяц, а в начале июня корпус уже будет введён в эксплуатацию.

«Затем предполагается реконструировать и другие корпуса лечебного учреждения. Ситуация с коронавирусом показала, как нужно развивать региональное здравоохранение. Врачей нужно обеспечить всем необходимым», — подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что в новый корпус можно будет также перенаправить пациентов из старых зданий.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке дополнительных мест для пациентов с COVID-19.