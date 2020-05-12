Рошаль дал рекомендации по здоровому образу жизни во время режима самоизоляции

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль дал рекомендации по здоровому образу жизни во время режима самоизоляции.
Рошаль дал рекомендации по здоровому образу жизни во время режима самоизоляции
  • РИА Новости

«Надо стараться делать так, чтобы даже в квартире образ жизни не был малоподвижным. Не нужно целый день лежать на кровати», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По его словам, сидеть дома — это «каторга», особенно для деятельных людей любого возраста, но изоляция на данный момент является лучшим лекарством от вируса.

Как отметил Рошаль, всегда можно найти подручные средства для спортивных занятий дома.

Он также порекомендовал составлять с утра расписание дел на день.

«Нужно выделить время на зарядку, на информационные вещи и домашние хлопоты», — добавил эксперт.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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