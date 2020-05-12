В Красноярском крае планируют ввести масочный режим
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт краевого правительства.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений», — заявил Усс.
По его словам, режим самоизоляции продлён до 31 мая включительно.
«Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам», — добавил глава региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.