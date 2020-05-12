В Красноярском крае планируют ввести масочный режим

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в регионе обяжут носить маски при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт краевого правительства.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений», — заявил Усс.

По его словам, режим самоизоляции продлён до 31 мая включительно.

«Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.