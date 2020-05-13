В России в начале 2020 года сократилось число разводов

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Александра Рыкова
В первом квартале текущего года в России было зарегистрировано 142,6 тыс. актов о расторжении брака, что на 5,2 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (147,8 тыс.). Об этом RT сообщили в пресс-службе Минюста России.
В России в начале 2020 года сократилось число разводов
  • Pixabay

Также в ответ на запрос RT в ведомстве привели данные о числе бракосочетаний. Всего в России за первый квартал 2020 года было зарегистрировано 157,1 актов о заключении брака. Это на 3,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2019-го (160,9 тыс.).

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, уменьшение числа браков можно считать незначительным, в частности из-за обусловленного демографическими особенностями сокращения численности молодого поколения.

«Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот. Стоит также отметить, что в самом начале этого года Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию, в ходе которого были озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи. Вполне вероятно, что в какой-то степени это могло повлиять на снижение числа разводов, и важно сейчас создать все условия, чтобы эта тенденция сохранилась», — считает она.

Ранее в Национальном родительском комитете предложили предоставлять семьям на грани развода бесплатные услуги психолога. 

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