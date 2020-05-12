В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
- Reuters
«Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что данная медаль будет приравнена к государственным наградам.
Наградой будут отмечать медицинских работников, служащих в очагах инфекции и инфекционных стационарах.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая.