В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом

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Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству региона учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.
В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
  • Reuters

«Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что данная медаль будет приравнена к государственным наградам.

Наградой будут отмечать медицинских работников, служащих в очагах инфекции и инфекционных стационарах.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая.

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