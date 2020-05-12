В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству региона учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.

«Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что данная медаль будет приравнена к государственным наградам.

Наградой будут отмечать медицинских работников, служащих в очагах инфекции и инфекционных стационарах.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая.