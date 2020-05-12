В МЧС рассказали как правильно носить маску

Специалисты МЧС России советуют плотно закреплять медицинские маски на лице, при снятии не касаться их поверхности и выбрасывать их после использования.

«Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС советуют не касаться поверхности маски при её снятии, если касание произошло, то руки следует вымыть.

Одноразовую маску повторно надевать нельзя, использованную одноразовую маску надлежит выбросить в отходы.

18 апреля стало известно, что в МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.