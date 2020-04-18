В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в этих целях в ведомстве, в частности, советуют использовать респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без соответствующих клапанов.

В МЧС сообщили, что «в исключительных случаях» допускается применение одноразовых медицинских масок, чтобы «выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду».

При непосредственном контакте с больным COVID-19 желательно пользоваться респираторами класса защиты FFP3 и защитными очками.

Уточняется, что респираторы и медицинские маски необходимо использовать однократно, не более двух-трёх часов, а после прикосновения к использованному респиратору или медицинской маске необходимо тщательно вымыть руки.

Ранее в МЧС дали рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.