В МЧС оценили пользу от ношения масок на улице

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В МЧС дали рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса. В частности, ведомство отмечает, что использование маски во время пребывания на улице нецелесообразно.
В МЧС оценили пользу от ношения масок на улице
  • АГН «Москва»

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении МЧС.

Ведомство напомнило, что маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос.

Также в министерстве рекомендовали не касаться поверхностей маски при её снятии, в противном случае нужно тщательно вымыть руки.

Ранее Роспотребнадзор назвал ношение медицинской маски одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.

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