Главврач Боткинской больницы в Москве болен COVID-19

Главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин сообщил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что больница полностью выполняет задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и больным с коронавирусом.

Главный врач добавил, что в течение последнего времени его общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.

Ранее сообщалось, что в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.