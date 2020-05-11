Главврач Боткинской больницы в Москве болен COVID-19

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Главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин сообщил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19.
Главврач Боткинской больницы в Москве болен COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что больница полностью выполняет задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и больным с коронавирусом.

Главный врач добавил, что в течение последнего времени его общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.

Ранее сообщалось, что в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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