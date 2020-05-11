В Крыму с 18 мая на работу выйдут более 400 тысяч человек

В Крыму с 18 мая на работу выйдут более 400 тыс. человек, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

«На сегодня у нас в работающих отраслях трудятся 193 тыс. человек, которым разрешено работать, а с 18-го числа у нас плюсом ещё более 400 тыс. выйдут на работу — это практически 90% (от всех работающих)», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в неработающих отраслях на 1 июня в Крыму будет порядка 44 тыс. крымчан. По ним уже просчитываются меры поддержки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что с 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней.

По его словам, выход из режима ограничений не будет быстрым и потребует «значительного времени».