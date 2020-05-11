Эксперт оценил перспективы туротрасли Крыма

Короткая ссылка
Гендиректор дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», экономист Андрей Никитченко оценил перспективы туротрасли Крыма.
Эксперт оценил перспективы туротрасли Крыма
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Крым, как любой южный регион, строит свою экономику вокруг туризма, а его сейчас нет», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

По мнению эксперта, у республики есть шанс, который связан с географической изолированностью региона. Это шанс создать территорию, свободную от коронавируса, так называемую чистую зону, пояснил он.

Как считает Никитченко, можно организовать экспресс-тестирование, например в аэропортах крупных городов, откуда туристы прилетают на полуостров, а также в Тамани или в районе Керчи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что курортный сезон в Крыму может не состояться.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить