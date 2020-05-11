Эксперт оценил перспективы туротрасли Крыма
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- РИА Новости
«Крым, как любой южный регион, строит свою экономику вокруг туризма, а его сейчас нет», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.
По мнению эксперта, у республики есть шанс, который связан с географической изолированностью региона. Это шанс создать территорию, свободную от коронавируса, так называемую чистую зону, пояснил он.
Как считает Никитченко, можно организовать экспресс-тестирование, например в аэропортах крупных городов, откуда туристы прилетают на полуостров, а также в Тамани или в районе Керчи.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что курортный сезон в Крыму может не состояться.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.