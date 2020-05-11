Эксперт оценил перспективы туротрасли Крыма

Гендиректор дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», экономист Андрей Никитченко оценил перспективы туротрасли Крыма.

«Крым, как любой южный регион, строит свою экономику вокруг туризма, а его сейчас нет», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

По мнению эксперта, у республики есть шанс, который связан с географической изолированностью региона. Это шанс создать территорию, свободную от коронавируса, так называемую чистую зону, пояснил он.

Как считает Никитченко, можно организовать экспресс-тестирование, например в аэропортах крупных городов, откуда туристы прилетают на полуостров, а также в Тамани или в районе Керчи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что курортный сезон в Крыму может не состояться.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.