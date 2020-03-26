В АТОР прокомментировали меры поддержки отрасли

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал меры поддержки отрасли.

«Меры поддержки, которые озвучены правительством, однозначно будут помогать туристической отрасли пройти этот непростой период», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в качестве дополнительных мер отрасль ожидает налоговые каникулы, поскольку именно по этой статье происходят максимальные затраты.

Как отметил Горин, на данный момент стоит вопрос сохранения трудовых коллективов, что является очень сложной задачей, поскольку весь туризм фактически прекратил текущую деятельность.

«Мы с надеждой ждём летний туристический сезон. Прежде всего внутрироссийский туризм поможет в этом году нашей отрасли», — заключил он.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.