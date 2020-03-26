В АТОР прокомментировали меры поддержки отрасли

Короткая ссылка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал меры поддержки отрасли.
В АТОР прокомментировали меры поддержки отрасли
  • Pixabay

«Меры поддержки, которые озвучены правительством, однозначно будут помогать туристической отрасли пройти этот непростой период», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в качестве дополнительных мер отрасль ожидает налоговые каникулы, поскольку именно по этой статье происходят максимальные затраты.

Как отметил Горин, на данный момент стоит вопрос сохранения трудовых коллективов, что является очень сложной задачей, поскольку весь туризм фактически прекратил текущую деятельность.

«Мы с надеждой ждём летний туристический сезон. Прежде всего внутрироссийский туризм поможет в этом году нашей отрасли», — заключил он.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить