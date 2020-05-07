Аксёнов не исключил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, «карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут».

«Мы вчера говорили с представителями курортной сферы и общепита. Это виды деятельности, у которых нет перспектив открыться в ближайшее время. Говорим по-честному, что курортный сезон вряд ли состоится», — цитирует РИА Новости Крым Аксёнова.

Как отметил глава республики, «только если позволит благоприятная обстановка на полуострове», однако для этого необходимы показания Роспотребнадзора.

«Этому может способствовать только дисциплина и выполнение всех требований», — добавил он.

Руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, в свою очередь, отметила, что открытие большинства крымских предприятий зависит от соблюдения режима на территориях субъектов хозяйствования.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с kp.ru оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.