Адвокат заявил о госпитализации из ИВС основателя «Омбудсмена полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, задержанный по обвинению в вымогательстве, госпитализирован из изолятора временного содержания в Городскую клиническую больницу №20, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

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РИА Новости