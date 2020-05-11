Адвокат заявил о госпитализации из ИВС основателя «Омбудсмена полиции»
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- РИА Новости
«В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью (11 мая. — RT) снова вызвали скорую, он был помещён в 20-ю больницу», — цитирует его ТАСС.
Позднее в Городской клинической больнице имени Ерамишанцева подтвердили РИА Новости госпитализацию Воронцова во второе хирургическое отделение.
Ранее Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД.
7 мая основатель проекта «Омбудсмен полиции» был задержан в Москве.