Адвокат заявил о госпитализации из ИВС основателя «Омбудсмена полиции»

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Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, задержанный по обвинению в вымогательстве, госпитализирован из изолятора временного содержания в Городскую клиническую больницу №20, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Адвокат заявил о госпитализации из ИВС основателя «Омбудсмена полиции»
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью (11 мая. — RT) снова вызвали скорую, он был помещён в 20-ю больницу», — цитирует его ТАСС.

Позднее в Городской клинической больнице имени Ерамишанцева подтвердили РИА Новости госпитализацию Воронцова во второе хирургическое отделение.

Ранее Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника МВД.

7 мая основатель проекта «Омбудсмен полиции» был задержан в Москве.

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