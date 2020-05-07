В СПЧ прокомментировали задержание основателя паблика «Омбудсмен полиции»
- РИА Новости
«Господин Воронцов — достаточно одиозная фигура... В прессе всплывали скандальные случаи, когда он предлагал услуги правозащитника за деньги или за плату весьма экзотичную… По моему мнению и по обилию информации об этом человеке, я могу сказать, что он использует правозащитную деятельность для решения зачастую неблаговидных корыстных вопросов. Возникает сомнение в чистоте его помыслов. Дальше уже будут разбираться правоохранительные органы и проводить соответствующие проверки», — заключил Брод.
7 мая стало известно о задержании Воронцова по подозрению в вымогательстве.
Как сообщается, задержанный якобы «потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ».