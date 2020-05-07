В СПЧ прокомментировали задержание основателя паблика «Омбудсмен полиции»

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Анна Лушникова
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал RT задержание в Москве основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
В СПЧ прокомментировали задержание основателя паблика «Омбудсмен полиции»
  • РИА Новости

«Господин Воронцов — достаточно одиозная фигура... В прессе всплывали скандальные случаи, когда он предлагал услуги правозащитника за деньги или за плату весьма экзотичную… По моему мнению и по обилию информации об этом человеке, я могу сказать, что он использует правозащитную деятельность для решения зачастую неблаговидных корыстных вопросов. Возникает сомнение в чистоте его помыслов. Дальше уже будут разбираться правоохранительные органы и проводить соответствующие проверки», — заключил Брод.

7 мая стало известно о задержании Воронцова по подозрению в вымогательстве.

Как сообщается, задержанный якобы «потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ».

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