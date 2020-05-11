Диетолог рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции

Короткая ссылка
Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.
Диетолог рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции
  • РИА Новости

«Люди едят не потому, что они голодны, а потому, что им скучно, грустно, тревожно. История с перееданием сейчас очень актуальна, и часто пациенты во время онлайн-консультирования жалуются на повышенный аппетит», —заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, нужно обязательно включать в рацион овощи и фрукты, есть листовую зелень, мясо, птицу, рыбу, молочные продукты. Также необходимы крупы, которые варятся, а не заливаются кипятком, различные семечки.

Как считает Круглова, следует организовать режим питания.

«Необходимо три основных приёма пищи и небольшие перекусы (если чувствуете голод) — для этой цели подходят фрукты и какие-то кисломолочные продукты», — пояснила она.

Диетолог также напоминает о необходимости пить воду.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить