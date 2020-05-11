Медсестра из краснодарской больницы рассказала о работе по борьбе с COVID-19
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«Вообще, в реанимации всегда напряжённая работа: больные бывают тяжёлые и крайне тяжёлые. Но сейчас открыли госпиталь, работа стала сложнее из-за того, что мы работаем здесь в средствах индивидуальной защиты», — заявила она в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».
По словам Алексеенко, комбинезоны, костюмы, маски доставляют небольшое неудобство, но можно сказать, что медики к ним уже привыкли.
Как отметила медсестра, всем пациентам требуется внимание и, помимо лечения, требуется уход.
«Конечно, ты их всегда жалеешь, общаешься с ними, всегда говоришь, что всё будет хорошо, что они поправятся, что всё наладится, стараешься дать поддержку со своей сестринской стороны. И надежду», — сообщила она.
Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.