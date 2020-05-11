Воробьёв навестил в больнице пострадавших при пожаре в Красногорске

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил больницу в Красногорске, куда доставили пострадавших при пожаре в частном хосписе.
Воробьёв навестил в больнице пострадавших при пожаре в Красногорске
  • © пресс-служба главы Красногорска

«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших в ночном пожаре в частном хосписе», — говорится в комментарии пресс-службы главы региона.

Воробьёв пообщался с врачами пострадавших, а затем выехал на место пожара.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в хосписе Красногорска, в результате которого погибли девять человек и ещё девять пострадали.

Организатор частного хосписа задержан.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В ночь с 10 на 11 мая произошло возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить