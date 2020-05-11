Воробьёв навестил в больнице пострадавших при пожаре в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил больницу в Красногорске, куда доставили пострадавших при пожаре в частном хосписе.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших в ночном пожаре в частном хосписе», — говорится в комментарии пресс-службы главы региона.

Воробьёв пообщался с врачами пострадавших, а затем выехал на место пожара.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в хосписе Красногорска, в результате которого погибли девять человек и ещё девять пострадали.

Организатор частного хосписа задержан.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В ночь с 10 на 11 мая произошло возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом».