Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в частном хосписе в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимся в беде людям», — цитирует Воробьёва пресс-служба.

По словам губернатора Подмосковья, ночью 11 мая он получил информацию о ситуации на месте ЧП от зампреда правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

Воробьёв также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В ночь с 10 на 11 мая произошло возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом», в котором находились 18 лежачих пациентов.

В результате ЧП погибли девять человек, ещё девять были госпитализированы.

Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.