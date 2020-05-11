Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в частном хосписе в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске
  • © МЧС РФ

«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимся в беде людям», — цитирует Воробьёва пресс-служба.

По словам губернатора Подмосковья, ночью 11 мая он получил информацию о ситуации на месте ЧП от зампреда правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

Воробьёв также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В ночь с 10 на 11 мая произошло возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом», в котором находились 18 лежачих пациентов.

В результате ЧП погибли девять человек, ещё девять были госпитализированы.

Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить