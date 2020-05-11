Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске
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«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимся в беде людям», — цитирует Воробьёва пресс-служба.
По словам губернатора Подмосковья, ночью 11 мая он получил информацию о ситуации на месте ЧП от зампреда правительства, руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.
Воробьёв также выразил соболезнования родным и близким погибших.
В ночь с 10 на 11 мая произошло возгорание на втором этаже частного красногорского хосписа «Второй дом», в котором находились 18 лежачих пациентов.
В результате ЧП погибли девять человек, ещё девять были госпитализированы.
Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.