В Свердловской области объяснили разные допвыплаты медикам в пандемию

Медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получают дополнительные выплаты в зависимости от нагрузки и фактически отработанных часов, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Об этом он написал в своём Instagram, отвечая на вопрос о неполной дополнительной выплате врачу-рентгенологу Центральной районной больницы Артёмовска.

«Наши врачи и медицинский персонал в разных муниципалитетах, в разных больницах имеют неодинаковую нагрузку, связанную с коронавирусом. У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчёте выплат учитывается фактически отработанное за месяц время», — подчеркнул Куйвашев.

По его словам, в Артёмовске случаи коронавирусной инфекции были зафиксированы в последние дни апреля, поэтому, возможно, дополнительные выплаты были начислены только за последнюю неделю.

Ранее Минздрав России одобрил стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, в 28 регионах страны.

Правительство России выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

В частности, врачам установлены допвыплаты в размере 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц.