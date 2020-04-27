Минздрав одобрил допвыплаты медикам в 28 регионах

Министерство здравоохранения России подписало соглашения с 28 субъектами Федерации о стимулирующих выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, в рамках исполнения постановления правительства от 12 апреля до всех российских регионов были доведены межбюджетные трансферты.

«На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам.