В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии

В МЧС России заявили, что большая часть возгораний на бывшем арсенале в Удмуртии потушена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Благодаря работе вертолёта Ми-8 и самолёта Ил-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики», — сказали в МЧС.

Уточняется, что за время работы вертолётом было произведено 30 сливов и сброшено 150 тонн воды, а самолётом произведено четыре вылета и сброшено 147 тонн воды.

В настоящий момент пожарные проводят дотушивание оставшихся небольших очагов пожара.

9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.

Позднее в правительстве Удмуртии сообщили о локализации возгорания.