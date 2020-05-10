В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Благодаря работе вертолёта Ми-8 и самолёта Ил-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики», — сказали в МЧС.
Уточняется, что за время работы вертолётом было произведено 30 сливов и сброшено 150 тонн воды, а самолётом произведено четыре вылета и сброшено 147 тонн воды.
В настоящий момент пожарные проводят дотушивание оставшихся небольших очагов пожара.
9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.
Позднее в правительстве Удмуртии сообщили о локализации возгорания.