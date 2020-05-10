В Удмуртии локализовали пожар на территории бывшего арсенала

Пожар на территории бывшего военного арсенала в селе Пугачёво в Удмуртии, где из-за взрыва снарядов эвакуировали часть населения. к настоящему времени локализован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство республики.

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РИА Новости

«По состоянию на 09:00 (08:00 мск) в селе Пугачёво Малопургинского района возгорание локализовано, открытых очагов горения нет», — заявили в правительстве. На месте пожара работает вертолёт, проводится проливка термических очагов. По данным местных властей, проведено 11 водосбросов на место возгорания. 9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов. Местные власти приняли решение об эвакуации части жителей бывшего военного городка.