В Удмуртии локализовали пожар на территории бывшего арсенала
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- РИА Новости
«По состоянию на 09:00 (08:00 мск) в селе Пугачёво Малопургинского района возгорание локализовано, открытых очагов горения нет», — заявили в правительстве.
На месте пожара работает вертолёт, проводится проливка термических очагов.
По данным местных властей, проведено 11 водосбросов на место возгорания.
9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.
Местные власти приняли решение об эвакуации части жителей бывшего военного городка.