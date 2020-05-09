В Удмуртии на территории бывшего арсенала произошёл пожар

В Удмуртии в селе Пугачёво на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га. Местные власти эвакуируют маломобильных жителей с территории бывшего военного городка.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Малопургинского района Сергея Юрина.

Как заявил Юрин, пожарные принимают все меры для ограничения распространения пожара. Решается вопрос о привлечении авиации, чтобы сократить площадь пожара и ликвидировать его.

Указывается, что площадь пожара составляет порядка 2,5 га.

По словам Юрина, в многоквартирных домах на территории бывшего военного городка проживают 1,2 тыс. человек.

«Маломобильных сейчас мы будем эвакуировать. Часть людей сейчас эвакуируются самостоятельно», — сказал он.

Отмечается, что возгорание началось днём 9 мая, позже произошли взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.

В мае 2018 года в Малопургинском районе Удмуртии был введён режим чрезвычайного положения из-за пожара и взрывов снарядов на территории бывшего военного арсенала в селе Пугачёво.