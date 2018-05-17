В Удмуртии сняли режим ЧС в Пугачёве
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Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте администрации республики.
«В связи с выполнением комплекса мероприятий и нормализацией обстановки... в муниципальном образовании «Пугачёвское» снять режим чрезвычайной ситуации с 17 мая 2018 года», — указывается в заявлении.
Ранее в Малопургинском районе Удмуртии был введён режим чрезвычайного положения из-за пожара и взрывов снарядов на территории бывшего военного арсенала в селе Пугачёво.