Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии увеличилась до 15 га
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Площадь пожара в настоящее время составляет 15 га. На данный момент открытых очагов горения нет, ведётся проливка действующих термоточек», — заявили в пресс-службе.
Ранее в правительстве Удмуртии сообщили о локализации возгорания.
9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.
Местные власти приняли решение об эвакуации части жителей бывшего военного городка.