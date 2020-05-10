Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии увеличилась до 15 га

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Площадь возгорания на территории бывшего арсенала в селе Пугачёво в Удмуртии увеличилась до 15 га, открытых очагов горения нет.
Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии увеличилась до 15 га
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Площадь пожара в настоящее время составляет 15 га. На данный момент открытых очагов горения нет, ведётся проливка действующих термоточек», — заявили в пресс-службе.

Ранее в правительстве Удмуртии сообщили о локализации возгорания.

9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.

Местные власти приняли решение об эвакуации части жителей бывшего военного городка.

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