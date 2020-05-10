Онищенко рассказал о «хорошем признаке» в ситуации с COVID-19 в России

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Снижение коэффициента заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России является хорошим признаком. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идём к началу работы по санации очагов и их закрытию», — сказал он в эфире НСН.

Однако Онищенко предостерёг от избыточного оптимизма относительно ситуации с распространением COVID-19 в России.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва — самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу (по выявлению новых случаев заболевания COVID-19. — RT)», — отметил он.

Ранее заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов в беседе с URA.RU. дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России.

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