Эпидемиолог оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России.

«Количество инфицированных обусловлено увеличением количества анализов — это довольно-таки очевидная вещь, особенно на фоне того, что количество находящихся в стационарах при этом не увеличивается. Это очень хороший показатель развивающейся эпидобстановки», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, определить пик без математической модели нельзя, поэтому бесполезно говорить, когда он будет пройден. Как считает Гинцбург, опасность не миновала, а стабилизировалась — она не нарастает.

«Миновала — это когда все будут защищены: или переболеют, или, соответственно, будут провакцинированы, или у них при помощи иммуномодуляторов будет создан врождённый иммунитет, достаточный, чтобы вирус не смог его пробить», — пояснил Гинцбург.

Со своей стороны, вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.

«Всё это — хорошо известные гендерные факторы. Они распространяются и на заболеваемость COVID-19, и большинство других известных заболеваний», — заявил он.

Ранее сообщалось, что инфекционисты дали прогноз относительно пика коронавируса в России.