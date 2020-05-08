Эпидемиолог оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России
- РИА Новости
«Количество инфицированных обусловлено увеличением количества анализов — это довольно-таки очевидная вещь, особенно на фоне того, что количество находящихся в стационарах при этом не увеличивается. Это очень хороший показатель развивающейся эпидобстановки», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, определить пик без математической модели нельзя, поэтому бесполезно говорить, когда он будет пройден. Как считает Гинцбург, опасность не миновала, а стабилизировалась — она не нарастает.
«Миновала — это когда все будут защищены: или переболеют, или, соответственно, будут провакцинированы, или у них при помощи иммуномодуляторов будет создан врождённый иммунитет, достаточный, чтобы вирус не смог его пробить», — пояснил Гинцбург.
Со своей стороны, вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.
«Всё это — хорошо известные гендерные факторы. Они распространяются и на заболеваемость COVID-19, и большинство других известных заболеваний», — заявил он.
Ранее сообщалось, что инфекционисты дали прогноз относительно пика коронавируса в России.