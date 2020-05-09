За сутки в России после коронавируса выписаны 5308 человек

За сутки в России после коронавируса выздоровели 5308 человек, за всё время выписаны 31 916 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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РИА Новости