За сутки в России после коронавируса выписаны 5308 человек
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- РИА Новости
«За последние сутки выписано 5308 человек... Выписано за весь период 31 916», — говорится в сообщении.
Накануне за сутки в России после коронавируса выздоровели 2805 человек.
1 мая стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН.
Отмечается, что тест позволяет увидеть ответ иммунной системы на инфицирование коронавирусом, который появляется через какое-то время и сохраняется в течение длительного срока.