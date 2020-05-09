За сутки в России после коронавируса выписаны 5308 человек

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За сутки в России после коронавируса выздоровели 5308 человек, за всё время выписаны 31 916 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За сутки в России после коронавируса выписаны 5308 человек
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«За последние сутки выписано 5308 человек... Выписано за весь период 31 916», — говорится в сообщении.

Накануне за сутки в России после коронавируса выздоровели 2805 человек.

1 мая стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН.

Отмечается, что тест позволяет увидеть ответ иммунной системы на инфицирование коронавирусом, который появляется через какое-то время и сохраняется в течение длительного срока.

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