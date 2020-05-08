В России число выздоровевших после коронавируса возросло до 26 608

За сутки в России после коронавируса выздоровели 2805 человек, всего выписаны 26 608, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

РИА Новости

Накануне было выписано 2476 человек. 1 мая стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН. Отмечается, что тест позволяет увидеть ответ иммунной системы на заражение коронавирусом, который появляется через какое-то время и сохраняется в течение длительного срока.