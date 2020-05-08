В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

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В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Вводится впервые требование об обязательном выборочном тестировании работодателями своих работников на наличие коронавирусной инфекции в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 1». Её слова приводит РИА Новости.

Такой метод позволяет не только выявить тех, кто находится в острой стадии болезни, но и тех, кто уже переболел.

«И тем самым он может не знать, что у него есть иммунитет, но это очень важно для самого человека, для работодателя и для всего города понимать реестр таких людей, которые уже обладают таким иммунитетом. Организация забора крови будет осуществляться за счёт средств работодателя, а последующие тестирования — за счёт средств города», — уточнила Ракова.

8 мая в Москве скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев превысило тысячу.

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