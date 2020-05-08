В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вводится впервые требование об обязательном выборочном тестировании работодателями своих работников на наличие коронавирусной инфекции в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 1». Её слова приводит РИА Новости.

Такой метод позволяет не только выявить тех, кто находится в острой стадии болезни, но и тех, кто уже переболел.

«И тем самым он может не знать, что у него есть иммунитет, но это очень важно для самого человека, для работодателя и для всего города понимать реестр таких людей, которые уже обладают таким иммунитетом. Организация забора крови будет осуществляться за счёт средств работодателя, а последующие тестирования — за счёт средств города», — уточнила Ракова.

8 мая в Москве скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев превысило тысячу.