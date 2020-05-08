Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило тысячу

В Москве скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев составило 1010. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

РИА Новости

«В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует ТАСС штаб. Накане сообщалось о 51 умершем в Москве.