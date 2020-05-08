Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило тысячу
В Москве скончались ещё 54 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев составило 1010. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
- РИА Новости
«В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует ТАСС штаб.
Накане сообщалось о 51 умершем в Москве.
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