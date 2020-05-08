В Хабаровском крае планируют увеличить количество тестов на COVID-19

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В Хабаровском крае планируют увеличить количество тестов на коронавирус.
В Хабаровском крае планируют увеличить количество тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

К обработке проб подключаются две коммерческие лаборатории. В действующих клиниках добавляют оборудование и расширяют персонал, что позволит довести общее число анализов до 2 тыс. в сутки, рассказал министр здравоохранения региона Александр Витько.

Он также отметил, что в крае выполняют тесты только методом ПЦР.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.

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