Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины

Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы должны изменить свои правила (вместе с бизнесом), правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Попова, это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны и мы должны менять правила жизни.

По её словам, для того чтобы приспособиться к этому, разрабатываются специальные методические рекомендации для различных отраслей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений.

По последним данным, в России зафиксировано 187 859 случаев COVID-19.