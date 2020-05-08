Иммунолог дал прогноз по пандемии коронавируса в России
- РИА Новости
«Сейчас заболеваемость растёт так, как и должно быть. Будет жара — будет уменьшение, а осенью начнётся продолжение», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, количество людей с COVID-19 в настоящее время растёт за счёт бессимптомных и лёгких форм заболевания.
Как отметил иммунолог, коронавирус характеризуется скрытым путём передачи от носителя, которым может быть практически любой.
Костинов полагает, что снятие ограничительных мер в каждом регионе должно проходить индивидуально.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».