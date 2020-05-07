Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».
Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»
  • © РИА Новости

По его словам, COVID-19 «делает поправки» на региональные особенности России, поэтому в разных регионах страны разные уровни распространённости вируса. 

Он добавил, что мероприятия по борьбе с коронавирусом в каждом регионе нужно проводить «в своей интерпретации».

При этом Онищенко заявил, что «даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать».

«Тем более что вирус сейчас уже выдыхается», — сказал он.

По его словам, во всех странах, где были зафиксированы сильные вспышки COVID-19, распространение инфекции к настоящему времени взято под контроль.

Ранее Онищенко оценил перспективы режима самоизоляции.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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