В Подмосковье приостановили летнюю оздоровительную кампанию для детей

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Организация летней оздоровительной кампании для детей на базе школ в Московской области приостановлена до 31 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва.
В Подмосковье приостановили летнюю оздоровительную кампанию для детей
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно)», — говорится в опубликованном документе.

Ранее в Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая.

В регионе запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий.

Телеканал «360» также передавал, что для учеников классов с 1-го по 8-й, а также 10-го учебный год завершится 22 или 29 мая.

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