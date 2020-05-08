В Подмосковье приостановили летнюю оздоровительную кампанию для детей

Организация летней оздоровительной кампании для детей на базе школ в Московской области приостановлена до 31 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно)», — говорится в опубликованном документе.

Ранее в Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая.

В регионе запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий.

Телеканал «360» также передавал, что для учеников классов с 1-го по 8-й, а также 10-го учебный год завершится 22 или 29 мая.