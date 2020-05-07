В Подмосковье назвали дату окончания учебного года

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Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, когда завершится учебный год в регионе.
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
  • РИА Новости

По её словам, для учеников классов с 1-го по 8-й, а также 10-го учёба завершится по графику каждой школы. В большинстве случаев это 22 или 29 мая.

Министр отметила, что все годовые оценки проставят с учётом периода дистанционного обучения. 

«Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно. Всё зависит от проведения выпускных экзаменов. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — приводит телеканал «360» слова Ирины Каклюгиной.

Министр также заявила, что летние лагеря на базах подмосковных школ не будут работать до 31 июля, и призвала родителей и учеников отнестись к этому решению с пониманием.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области учебный год завершится 15 мая.

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