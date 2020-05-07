В Подмосковье продлили режим ограничений

Режим самоизоляции продлён в Московской области до 31 мая, следует из постановления губернатора региона.

Также в Подмосковье до 31 мая запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий.

Как следует из документа, цифровые пропуска в области сроком действия до 11 мая продолжат функционировать до 31 мая.

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.

При этом власти заявили, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений, который затронет работу предприятий промышленности и строительства.