В Подмосковье продлили режим ограничений
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Также в Подмосковье до 31 мая запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий.
Как следует из документа, цифровые пропуска в области сроком действия до 11 мая продолжат функционировать до 31 мая.
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
При этом власти заявили, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений, который затронет работу предприятий промышленности и строительства.