В Подмосковье продлили режим ограничений

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Режим самоизоляции продлён в Московской области до 31 мая, следует из постановления губернатора региона.
В Подмосковье продлили режим ограничений
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Также в Подмосковье до 31 мая запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий.

Как следует из документа, цифровые пропуска в области сроком действия до 11 мая продолжат функционировать до 31 мая.

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.

При этом власти заявили, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений, который затронет работу предприятий промышленности и строительства. 

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